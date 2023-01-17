В списке лучших фильмов за последние 25 лет много творчества уральских киношников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Координационная группа Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в честь своего 25-летия составила список лучших российских фильмов, выходивших на экраны в период её существования. Всего в списке 60 кинолент, среди которых немало тех, что имеют прямое отношение к Екатеринбургу, либо снятых в нём.В первую очередь, Екатеринбург в списке от «Белого слона» представлен творчеством Алексея Федорченко, который родился в Соль-Илецке, но с младенчества живёт в Екатеринбурге, а первые шаги в кинематографе делал на Свердловской киностудии. Основную часть своих фильмов прославленный кинорежиссёр снимал в кинокомпании «29 февраля», которая тоже базируется в уральской столице. В список попало три фильма Федорченко — дебютный «Первые на Луне» (2005 год), «Овсянки» (2010) и «Ангелы революции» (2015).Другой представитель Екатеринбурга, чьи фильмы можно увидеть в списке лучших — Василий Сигарев. Он родился в Верхней Салде, учился драматургии у Николая Коляды, а затем стал кинорежиссёром, каждый фильм которого вызывает повышенный интерес и у критиков, и у зрителей. Представители «Белого слона» внесли три фильма Сигарева — «Волчок» (2009), «Жить» (2012) и «Страна ОЗ» (2015).В список 60 лучших российских фильмов по версии премии «Белый слон» попали также 5 фильмов Алексея Балабанова. Это «Про уродов и людей», «Груз 200», «Кочегар», «Я тоже хочу» и «Морфий». На первый взгляд, они не имеют отношения ни к Екатеринбургу, ни к Уралу. Но это — если не знать, что свой путь в кино Балабанов начинал на Свердловской киностудии, первые фильмы снимал в Свердловске, а на его творчество сильное влияние оказали группы Свердловского рок-клуба. Кроме того, в списке присутствует фильм «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. А в основу этой ленты легла пьеса уральских драматургов братьев Пресняковых, которые написали её в период учёбы в УрГУ.Премия «Белый слон» была учреждена в 2006-м году. Её вручали по итогам голосования среди российских критиков и киноведов. С 2001-го года по разным причинам премия «встала на паузу» и временно не вручается.