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«Атмофест-2023» в Екатеринбурге состоится в августе

17.23 Четверг, 26 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
V Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» в 2023 году будет проводиться в Екатеринбурге с 12 до 20 августа. Мэр Алексей Орлов подписал постановление, утверждающее даты проведения фестиваля.

Организатор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина рассказала, что на площади 1905 года снова разместятся сады, созданные дизайнерами. Они будут посвящены трехсотлетию уральской столицы. Тема фестиваля – «Связь времен». Ожидается, что произведения ландшафтного искусства будут символизировать этапы становления Екатеринбурга.

Монтаж площадки начнется 24 июля. Сам фестиваль стартует 12 августа и продлится до 20 августа. Демонтаж декораций займет почти две недели и завершится к 1 сентября. Все работы участников после фестиваля украсят общественные зоны – сады и парки – в разных районах города.

Алексей Орлов утвердил состав оргкомитета фестиваля. Его возглавит председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

В связи с проведением «Атмофеста» парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00.00 24 июля до 05.00 1 сентября.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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