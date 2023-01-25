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Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 27 января. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, завтра в области сохраняется сильный ветер со скоростью до 22 м/сек.
В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, завтра в области сохраняется сильный ветер со скоростью до 22 м/сек.
В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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