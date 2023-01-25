Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 27 января. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, завтра в области сохраняется сильный ветер со скоростью до 22 м/сек.В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.