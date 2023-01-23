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Главу армянской общины Екатеринбурга арестовали
Общество
Фото: соцсети Масиса Назаряна
В Екатеринбурге на пять суток арестовали главу общественной организации «Ани-Армения» Масиса Назаряна.
Главу армянской общины Екатеринбурга признали виновным в организации не согласованной с властями акции в поддержку Нагорного Карабаха (Арцаха). Вчера на него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
Также на пять суток арестовали еще одну участницу акции– Элен Киракосян. В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что ее тоже признали организатором акции.
Акция в поддержку жителей Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), на которой присутствовало несколько десятков человек, проходила 23 января на закрытой забором территории церкви Святого Карапета в Екатеринбурге.
Главу армянской общины Екатеринбурга признали виновным в организации не согласованной с властями акции в поддержку Нагорного Карабаха (Арцаха). Вчера на него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
Также на пять суток арестовали еще одну участницу акции– Элен Киракосян. В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что ее тоже признали организатором акции.
Акция в поддержку жителей Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), на которой присутствовало несколько десятков человек, проходила 23 января на закрытой забором территории церкви Святого Карапета в Екатеринбурге.
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