В Свердловской области подтвердили еще 192 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 192 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 567 459 случаев COVID-19.Госпитализировано 62 пациента. По выздоровлению выписали 132 свердловчан. Общее число вылечившихся – 553 387.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.