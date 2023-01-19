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В Свердловской области подтвердили еще 192 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 192 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 567 459 случаев COVID-19.
Госпитализировано 62 пациента. По выздоровлению выписали 132 свердловчан. Общее число вылечившихся – 553 387.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
Госпитализировано 62 пациента. По выздоровлению выписали 132 свердловчан. Общее число вылечившихся – 553 387.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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