Аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний



Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Аэропорт Кольцово по итогам 2022 года составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Екатеринбурга.В пресс-службе Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, которые выполняют рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиаперевозчики и зарубежные авиакомпании. Задержкой считается отклонение более чем на 15 минут от расписания. Не учитываются задержки, произошедших по метеоусловиям.По итогам 2022 года самыми пунктуальными в своих группах стали авиакомпании «Аэрофлот», Smartavia и «Авиа Трафик Компани».