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Аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Аэропорт Кольцово по итогам 2022 года составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Екатеринбурга.
В пресс-службе Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, которые выполняют рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиаперевозчики и зарубежные авиакомпании. Задержкой считается отклонение более чем на 15 минут от расписания. Не учитываются задержки, произошедших по метеоусловиям.
По итогам 2022 года самыми пунктуальными в своих группах стали авиакомпании «Аэрофлот», Smartavia и «Авиа Трафик Компани».
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
В пресс-службе Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, которые выполняют рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиаперевозчики и зарубежные авиакомпании. Задержкой считается отклонение более чем на 15 минут от расписания. Не учитываются задержки, произошедших по метеоусловиям.
По итогам 2022 года самыми пунктуальными в своих группах стали авиакомпании «Аэрофлот», Smartavia и «Авиа Трафик Компани».
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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