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День рождения у екатеринбургской ветклиники, но подарок получают владельцы пациентов
Общество
Фото: ВК-группа ветклиники «ЗооСпец» / vk.com/zoospec_vet
Ветеринарная клиника «ЗооСпец», расположенная в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга, через соцсети напомнила о том, что 1-го февраля 2023-го года будет отмечать свой день рождения.
Пусть это не круглая дата и даже не слишком солидная — всего-то 4 года. Но в связи с ней «ЗооСпец» готовит своим посетителям подарок. Ими станут скидки на приёмы у врачей клиники: 20 процентов на первичные приёмы и 10 — на повторные. Скидки будут действовать целый месяц, но, чтобы воспользоваться ими, необходимо подписаться на ВК-группу учреждения. Уточняется также, что скидка не распространяется на анализы, если таковые понадобятся питомцу.
Ветеринарная клиника «ЗооСпец» открылась на улице Сулимова в Екатеринбурге в начале февраля 2019-го года. Она отличается от других ветклиник города тем, что специализируется на лечении экзотических животных и птиц, к чему готовы далеко не все подобные учреждения. Так, например, в городе заметно не хватает специалистов-орнитологов. А вот в «ЗооСпеце» знают, как помочь голубю, заболевшему «вертячкой», и как подлатать травмировавшуюся ворону. Среди последних пациентов клиники «ЗооСпец» — розовый какаду, овсянка, несколько сов, ручная крыска. Обращаются к врачам клиники со змеями и ящерицами, обезьянами и лебедями. А вот с кошками и собаками лучше обратиться по другому адресу.
Пусть это не круглая дата и даже не слишком солидная — всего-то 4 года. Но в связи с ней «ЗооСпец» готовит своим посетителям подарок. Ими станут скидки на приёмы у врачей клиники: 20 процентов на первичные приёмы и 10 — на повторные. Скидки будут действовать целый месяц, но, чтобы воспользоваться ими, необходимо подписаться на ВК-группу учреждения. Уточняется также, что скидка не распространяется на анализы, если таковые понадобятся питомцу.
Ветеринарная клиника «ЗооСпец» открылась на улице Сулимова в Екатеринбурге в начале февраля 2019-го года. Она отличается от других ветклиник города тем, что специализируется на лечении экзотических животных и птиц, к чему готовы далеко не все подобные учреждения. Так, например, в городе заметно не хватает специалистов-орнитологов. А вот в «ЗооСпеце» знают, как помочь голубю, заболевшему «вертячкой», и как подлатать травмировавшуюся ворону. Среди последних пациентов клиники «ЗооСпец» — розовый какаду, овсянка, несколько сов, ручная крыска. Обращаются к врачам клиники со змеями и ящерицами, обезьянами и лебедями. А вот с кошками и собаками лучше обратиться по другому адресу.
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