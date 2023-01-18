На предприятии «Уралэлектромеди» заработал промышленный пылесос

– Мы стремимся создавать безопасные условия труда на производстве. Раньше пыль убирали при помощи метелок и щеток, что было недостаточно эффективно. С новой вакуумной системой повысилась эффективность и качество очистки цеха от пыли, улучшились условия труда для персонала, – отметил заместитель главного инженера – руководитель службы по охране труда и промышленной безопасности Алексей Гридин.

– Подобную вакуумную систему уборки ранее мы установили в отделении свинца чернового, где она хорошо зарекомендовала себя в работе. Теперь второе отделение цеха получило аналогичное оборудование. Качество уборки значительно выросло, что положительным образом сказалось на условиях работы металлургов, – отметил начальник метцеха ПСЦМ Александр Волков.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В отделении рафинирования металлургического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) «Уралэлектромеди» внедрили вакуумную систему уборки.Оборудование состоит из промышленного пылесоса и фильтра-сепаратора ёмкостью 1000 литров. Система по размерам сопоставима со шкафом, ее общий вес составляет 2,4 тонны. Мощность промышленного пылесоса в 30-40 раз выше обычного бытового. От пылесоса отходят рукава, которые прицеплены к ответвлениям труб, идущих вдоль стен цеха. Всего в отделении рафинирования 22 стационарных поста с рукавами. Когда приходит время уборки, работники цеха разматывают рукава и надевают на них специальные насадки, которые позволяют подобраться к различным узким местам.Трубы, в которые засасывается пыль, подведены к пылесборнику циклонного типа. Захваченный из помещения воздух проходит через политетрафторэтиленовый фильтр, обладающий высокой стойкостью. Он работает в большом диапазоне температур и удерживает почти все виды микрочастиц. Вся собранная пыль снова отправляется на переработку в печи.