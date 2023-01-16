Штормовое предупреждение снова объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 26 января объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра местами в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.