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Штормовое предупреждение снова объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области на 26 января объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра местами в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра местами в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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