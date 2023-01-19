Из Екатеринбурга в Ярославль планируют запустить прямые рейсы

«Мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с крупными агломерациями, с городами-миллионниками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность», – заявил Евраев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Между Екатеринбургом и Ярославлем планируют открыть прямое авиасообщение. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.Прямые рейсы из Ярославля весной 2023 года собираются запустить не только в Екатеринбург, но еще и в Пермь, Самару и Уфу.Точную дату запуска рейсов глава Ярославской области не уточнил.