В Свердловской области на 40% повышают взносы на капремонт
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области одобрило решение о повышении взносов на капремонт с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление было опубликовано накануне на портале правовой информации.
Плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах вырастет на 40%. За один квадратный метр жилья придётся платить 14,81 рубля. В текущий момент в регионе действует тариф в размере 10,51 рубля.
Социально незащищенные слои население индексация не затронет ввиду компенсаций и социальных гарантий.
Плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах вырастет на 40%. За один квадратный метр жилья придётся платить 14,81 рубля. В текущий момент в регионе действует тариф в размере 10,51 рубля.
Социально незащищенные слои население индексация не затронет ввиду компенсаций и социальных гарантий.
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