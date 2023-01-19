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«Лыжня России» в Свердловской области пройдет 11 февраля
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области 11 февраля пройдет ежегодная массовая лыжная гонка «Лыжня России». Гонку посвятили 100-летию создания органов физкультуры и спорта России и области и 300-летию Екатеринбурга.
Главный старт «Лыжни России» в регионе пройдет на территории спортивной школы «Авист» в Нижнем Тагиле. Планируется организовать два забега среди профессионалов: 10 километров – мужчины, пять километров – женщины.
В забеге «сотка», который составит 1923 метра, примут участие почетные гости соревнований. Расстояние забега символизирует год создания органов спорта России и Свердловской области. В главном общем старте будут участвовать не менее 300 свердловчан, что будет символизировать юбилей Екатеринбурга.
Призовой фонд «Лыжни России» в этом году составит миллион рублей. Забеги 11 февраля состоятся во всех управленческих округах.
Кроме того, с 1 февраля в Свердловской области стартует декада лыжного спорта, которая предвосхитит главный старт «Лыжни России». В каждом муниципалитете в это время организуют местные соревнования, а уроки физкультуры в школах будут проходить на свежем воздухе в виде лыжных занятий.
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на сайте состязаний.
Главный старт «Лыжни России» в регионе пройдет на территории спортивной школы «Авист» в Нижнем Тагиле. Планируется организовать два забега среди профессионалов: 10 километров – мужчины, пять километров – женщины.
В забеге «сотка», который составит 1923 метра, примут участие почетные гости соревнований. Расстояние забега символизирует год создания органов спорта России и Свердловской области. В главном общем старте будут участвовать не менее 300 свердловчан, что будет символизировать юбилей Екатеринбурга.
Призовой фонд «Лыжни России» в этом году составит миллион рублей. Забеги 11 февраля состоятся во всех управленческих округах.
Кроме того, с 1 февраля в Свердловской области стартует декада лыжного спорта, которая предвосхитит главный старт «Лыжни России». В каждом муниципалитете в это время организуют местные соревнования, а уроки физкультуры в школах будут проходить на свежем воздухе в виде лыжных занятий.
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на сайте состязаний.
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