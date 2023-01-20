Возрастное ограничение 18+
Качеством образования довольны только четверть свердловских студентов
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений оценили качество образования в 3,8 балла из пяти. Об этом сообщает служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru после проведения опроса.
По данным hh.ru, полностью удовлетворены своим обучением 26% студентов Свердловской области. 5% учащихся полностью не устраивает качество образования в регионе.
В целом по России качество образования студенты оценили на 3,6 балла из пяти. Самую высокую оценку дали учащиеся в Саратовской, Омской и Челябинской областях (4,1 балла), самую низкую – в Московской области (3,3 балла).
По данным hh.ru, полностью удовлетворены своим обучением 26% студентов Свердловской области. 5% учащихся полностью не устраивает качество образования в регионе.
В целом по России качество образования студенты оценили на 3,6 балла из пяти. Самую высокую оценку дали учащиеся в Саратовской, Омской и Челябинской областях (4,1 балла), самую низкую – в Московской области (3,3 балла).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».