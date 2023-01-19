Старые свадебные платья ищет один из музеев Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Музея советского быта (Екатеринбург, улица Чебышева, 4) объявили о том, что примут от екатеринбуржцев во временное пользование старые свадебные платья. Нужны также свадебные медали, свадебные фотоальбомы, «ежовые рукавицы», свадебные приглашения и прочие атрибуты, обязательно сопровождавшие советское бракосочетание и пиршество после официальной части.Все эти предметы музею понадобились для выставки, которая так и называется — «Советская свадьба». Её планируют открыть менее, чем через месяц, 19-го февраля. Открытие будет сопровождаться развлекательной программой, стилизованной под советскую свадьбу. Организаторы обещают, что рекой будет литься шампанское, а первых посетителей выставки накормят свадебным тортом. Кроме того, в честь открытия выставки в Музее устроят дефиле свадебных платьев.Все семейный реликвии, связанные со свадьбами, после выставки вернут владельцам (если только те не передадут своё имущество в постоянную экспозицию музея). Договориться о временной или постоянной передаче свадебных атрибутов в музей можно по телефону +79226199564.