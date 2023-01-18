Спасатели назвали водоемы, которые зимой опасны для свердловчан

«Городской пруд является руслом реки Исеть, поэтому в средине идет течение. Если у берега толщина льда может составлять до 50 сантиметров, то ближе к центру течение вымывает лед и толщина становится всё меньше. Кроме того, на прочность льда влияют перепады температуры», – пояснил старший государственный инспектор центра ГИМС Свердловской области Александр Лоскутов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости