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Спасатели назвали водоемы, которые зимой опасны для свердловчан
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели назвали четыре водоема в Свердловской области, на лед которых нельзя выходить зимой. Речь идет о Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах.
Лед на этих водоемах остается тонким на протяжении всей зимы из-за постоянного сброса теплых технических вод. Также представители МЧС напомнили, что категорически запрещается выходить на лед Городского пруда в Екатеринбурге.
В департаменте информполитики области рассказали, что с начала зимы в регионе зафиксировали уже несколько случаев провала людей в воду. Например, в воскресенье двое подростков вышли на лед реки Исеть, один из них провалился в воду, но товарищ помог ему выбраться на сушу.
Лед на этих водоемах остается тонким на протяжении всей зимы из-за постоянного сброса теплых технических вод. Также представители МЧС напомнили, что категорически запрещается выходить на лед Городского пруда в Екатеринбурге.
«Городской пруд является руслом реки Исеть, поэтому в средине идет течение. Если у берега толщина льда может составлять до 50 сантиметров, то ближе к центру течение вымывает лед и толщина становится всё меньше. Кроме того, на прочность льда влияют перепады температуры», – пояснил старший государственный инспектор центра ГИМС Свердловской области Александр Лоскутов.
В департаменте информполитики области рассказали, что с начала зимы в регионе зафиксировали уже несколько случаев провала людей в воду. Например, в воскресенье двое подростков вышли на лед реки Исеть, один из них провалился в воду, но товарищ помог ему выбраться на сушу.
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