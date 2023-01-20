В Екатеринбурге под лёд на Исети провалился подросток

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«Хотелось бы попросить родителей чаще проводить беседы со своими детьми об опасности льда зимой. Каждый год происходят подобные случаи. Хорошо, что этот не закончился трагически»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга из Исети вытащили подростка, провалившегося под лёд. Об этом сообщает паблик «Типичный Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу.По словам женщины, она видела, как по льду гуляли два мальчика, но в какой-то момент лёд под ногами одного из них сломался и юноша рухнул в холодную воду. Он успел зацепиться за лёд, а второй мальчишка не испугался и, подбежав, стал вытаскивать товарища.Со слов свидетельницы произошедшего, он вытащил друга из воды буквально за десять секунд. Очевидцы, спешившие на помощь, даже не успели добежать до подростков.