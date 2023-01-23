Более 500 тысяч человек посетили ледовый городок в Екатеринбурге

«Несмотря на морозную погоду, только за первую декаду января городок посетили 500 тысяч человек. Ель в этом году была живая – думаю, мы сделаем это новой традицией. После демонтажа городка дерево, распиленное на части, отправится в школы уральской столицы, где из нее на уроках труда ребята смастерят сувениры, посвященные трехсотлетию Екатеринбурга», – рассказал Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге посетили более 500 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов.Напомним, что ледовый городок в этом году был посвящен грядущему юбилею столицы Урала. На площади изо льда возвели репродукцию первой екатеринбургской церкви, а традиционным украшением стали ледовые скульптур.При этом не всем жителям Екатеринбурга понравилась новогодняя площадка в этом году. Читатели «Вечерних ведомостей» отмечали, что было много свободного пространства. Вопросы вызвала и живая ель, спиленная в 200 километрах от Екатеринбурга. По дороге дерево немного осыпалось, а часть «юбки» прибыла отдельно. Спустя неделю ситуацию исправили.Сейчас начался уже демонтаж ледового городка. Разбирать ледяные конструкцию будут примерно недели. К следующим выходным на центральной площади города вновь откроется парковка.