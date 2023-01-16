Приют для бездомных животных планируют построить в Асбесте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Асбест Свердловской области готовятся построить большой приют для бездомных животных. Выделен уже земельный участок для этих целей площадью 3 тысячи квадратных метров.С предложением построить приют для безнадзорных собак и кошек в администрацию Асбеста обратились горожане. Инициативная группа в качестве доводов привела возросшее количество «бродяжек» на улицах и участившиеся обращения уральцев с жалобами на собачьи стаи. Появление приюта если не полностью решит эти проблемы, то значительно улучшит ситуацию.Асбестовские чиновники доводы посчитали вескими и инициативу поддержали. Поддержку она нашла и в областном правительстве, откуда уже даже выделены средства на проектные работы, — сообщает берёзовская газета «Золотая горка». О сроках начала строительства и, тем более, его завершения пока преждевременно.