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Екатеринбургский цирк на два года закрылся на реконструкцию

17.15 Понедельник, 23 января 2023
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбургский цирк закрылся на реконструкцию, которая продлится два года. Вчера, 22 января, в цирке состоялось последнее перед закрытием представление – шоу «Клоун», посвященное столетию Юрия Никулина.

Директор учреждения Тамара Бортникова пообещала, что Екатеринбургский цирк ждет настоящее преображение. По ее словам, будет улучшено все, что касается инженерии здания, зрительный зал, будут заново выстроены помещения для животных. При этом сохранятся купол цирка и панно в фойе.

Бортникова отметила, что все артисты цирка – это сотрудники компании «Росгосцирк», в которую входит 37 цирков по всей стране. Из-за временного закрытия учреждения в Екатеринбурге ни один сотрудник не должен пострадать. Технический персонал выйдет работать на реконструкцию или в гостиницу, артисты – в другие цирки.

Напомним, что Тамару Бортникову назначили директором Нижегородского государственного цирка. Она будет совмещать работу в двух филиалах.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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