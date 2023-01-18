Возрастное ограничение 18+

Директора Екатеринбургского цирка переводят на работу в Нижний Новгород

11.53 Пятница, 20 января 2023
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова теперь будет руководить Нижегородским государственным цирком. Об этом назначении сообщила первый заместитель генерального директора компании Росгосцирк Татьяна Бушкова.

Бушкова отметила, что Тамара Сергеевна Бортникова с 2017 года успешно возглавляла Тульский, Рязанский и Екатеринбургский государственные цирки.

«Это опытный управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции», – заявила Татьяна Бушкова.


Отметим, что здание Екатеринбургского цирка 22 января закроют на двухлетний ремонт.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на приемную Екатеринбургского цирка, Тамара Бортникова будет совмещать работу в двух филиалах.

«Тамара Сергеевна будет совмещать лишь некоторые обязанности, которые у нее будут как у директора филиала», – объяснили в цирке.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В необычный виртуальный поход приглашает самый эротичный из музеев Екатеринбурга
18 января 2023
За жизнь «обледеневшей» Марфы борется екатеринбургский приют «Клякса»
16 января 2023
В Екатеринбурге определили 5 парков, которые будут претендовать на благоустройство за федеральные деньги
17 января 2023
В одной из школ Екатеринбурга обнаружили туберкулез
17 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:25 В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не утонул мужчина
11:53 Директора Екатеринбургского цирка переводят на работу в Нижний Новгород
11:24 Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
10:52 Екатеринбурженки стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег
10:26 Ночью в Екатеринбурге сгорел Mercedes
09:51 Число отравившихся посетителей закусочной в Екатеринбурге увеличилось до 15
09:23 Станцию метро «Геологическая» затопило в Екатеринбурге
21:18 Летающие носороги поселились в Екатеринбургском зоопарке
19:52 Самая разыскиваемая из потерявшихся в Екатеринбурге собачек найдена
19:33 На 2 с лишним года за кражу модных шмоток присядет молодой екатеринбуржец
18:36 С выставки об Эльмаше начнёт новую жизнь бывший кинотеатр «Заря»
18:24 Пушистую гостью выдворили из Кушвы на безопасное расстояние от людей
17:58 В Верхней Салде вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью
17:24 В Свердловской области снизят тариф на электроэнергию
16:51 Трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга планируют сдать досрочно
16:22 «Бажовские дни» пройдут в Екатеринбурге и Сысерти
15:55 В Екатеринбурге отравились 12 посетителей закусочной «У Аро»
15:23 В аэропорту Кольцово у пассажира обнаружили позолоченный автомат Калашникова
14:49 Чиновники прокомментировали ситуацию с аварийным домом в Таватуе, который восьмой год не могут расселить
14:24 В электричке в Свердловской области произошло задымление
14:16 Резко выросло количество выявлений дефектов свердловского картофеля
13:50 В Екатеринбурге подросток переходил дорогу на красный свет и попал под колеса машины
13:23 В Свердловской области выявили еще 183 случая коронавируса
12:58 Сотрудник ломбарда в Екатеринбурге два месяца похищал деньги из кассы
12:24 В Екатеринбурге в 2023 году отремонтируют 17 участков автодорог
11:52 Арбитражный суд Свердловской области эвакуировали
Все новости Свердловской области
12:31 Во Франции более миллиона человек вышли на протесты против повышения пенсионного возраста
11:45 СМИ: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в кардиоцентр
11:31 МЧС: в Приморье крупный пожар на складе алкогольной продукции
18:00 В Москве почтили память убитых 14 лет назад адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
17:12 В Минусинске родители, державшие дочь на цепи, получили условные сроки
15:57 В Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов
15:12 Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента
14:59 МЧС: в Воткинске произошел пожар из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса
14:39 В Ираке в массовой давке у стадиона погибли два человека, около 80 получили травмы
14:05 Скончался режиссер Николай Досталь
13:58 На Ставрополье против педагога кадетской школы, где ребенка били плетью, возбудили уголовное дело
12:20 В Омске мобилизованный получил шесть лет строгого режима за угрозу убить начальника
11:24 В Москве ночью горел деревянный храм, пострадал один человек
10:38 В Армении при пожаре в казарме погибли 15 военнослужащих
18:18 Белый медведь Диксон, которого выхаживают в Москве после ранения, впервые вышел на охоту
17:47 Путин: работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу
14:41 Володин поручил комитетам ГД рассмотреть вопрос о возможном запрете вейпов
14:21 В бурятском городе Кяхта по помойкам ходят бродячие коровы
13:35 В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по «антикоммунистическому делу»
12:15 Больше 200 миллионеров и миллиардеров из 13 стран призвали мировых лидеров срочно ввести налоги на сверхбогатство
11:28 В Амурской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело
10:57 Экс-глава Владивостока получил 16 лет лишения свободы по делу о взятках
10:29 СМИ: в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу
17:34 В Ульяновске завершили расследование громкого убийства ребёнка, которое произошло 34 года назад
16:34 Путин заявил, что некоторые предприятия ОПК в России работают круглосуточно
15:30 В Красноярском крае произошел разлив 15-ти тонн нефтепродуктов, введен режим ЧС
Все новости России и мира
12:25 В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не утонул мужчина
11:53 Директора Екатеринбургского цирка переводят на работу в Нижний Новгород
11:24 Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
10:52 Екатеринбурженки стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег
10:26 Ночью в Екатеринбурге сгорел Mercedes
10:07 Жители Пермского края неохотно возвращают долги и подвергают себя дополнительным санкциям
09:51 Число отравившихся посетителей закусочной в Екатеринбурге увеличилось до 15
09:23 Станцию метро «Геологическая» затопило в Екатеринбурге
21:18 Летающие носороги поселились в Екатеринбургском зоопарке
19:52 Самая разыскиваемая из потерявшихся в Екатеринбурге собачек найдена
19:33 На 2 с лишним года за кражу модных шмоток присядет молодой екатеринбуржец
18:36 С выставки об Эльмаше начнёт новую жизнь бывший кинотеатр «Заря»
18:24 Пушистую гостью выдворили из Кушвы на безопасное расстояние от людей
17:58 В Верхней Салде вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью
17:24 В Свердловской области снизят тариф на электроэнергию
16:51 Трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга планируют сдать досрочно
16:22 «Бажовские дни» пройдут в Екатеринбурге и Сысерти
15:55 В Екатеринбурге отравились 12 посетителей закусочной «У Аро»
15:23 В аэропорту Кольцово у пассажира обнаружили позолоченный автомат Калашникова
14:49 Чиновники прокомментировали ситуацию с аварийным домом в Таватуе, который восьмой год не могут расселить
14:24 В электричке в Свердловской области произошло задымление
14:16 Резко выросло количество выявлений дефектов свердловского картофеля
13:50 В Екатеринбурге подросток переходил дорогу на красный свет и попал под колеса машины
13:23 В Свердловской области выявили еще 183 случая коронавируса
13:06 Ученые Пермского Политеха изучили «поведение» легкого материала для теплоизоляции зданий
12:58 Сотрудник ломбарда в Екатеринбурге два месяца похищал деньги из кассы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK