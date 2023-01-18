Возрастное ограничение 18+
Директора Екатеринбургского цирка переводят на работу в Нижний Новгород
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова теперь будет руководить Нижегородским государственным цирком. Об этом назначении сообщила первый заместитель генерального директора компании Росгосцирк Татьяна Бушкова.
Бушкова отметила, что Тамара Сергеевна Бортникова с 2017 года успешно возглавляла Тульский, Рязанский и Екатеринбургский государственные цирки.
Отметим, что здание Екатеринбургского цирка 22 января закроют на двухлетний ремонт.
Как сообщает 66.RU со ссылкой на приемную Екатеринбургского цирка, Тамара Бортникова будет совмещать работу в двух филиалах.
Бушкова отметила, что Тамара Сергеевна Бортникова с 2017 года успешно возглавляла Тульский, Рязанский и Екатеринбургский государственные цирки.
«Это опытный управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции», – заявила Татьяна Бушкова.
Отметим, что здание Екатеринбургского цирка 22 января закроют на двухлетний ремонт.
Как сообщает 66.RU со ссылкой на приемную Екатеринбургского цирка, Тамара Бортникова будет совмещать работу в двух филиалах.
«Тамара Сергеевна будет совмещать лишь некоторые обязанности, которые у нее будут как у директора филиала», – объяснили в цирке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге определили 5 парков, которые будут претендовать на благоустройство за федеральные деньги
17 января 2023
17 января 2023
В одной из школ Екатеринбурга обнаружили туберкулез
17 января 2023
17 января 2023