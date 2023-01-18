Директора Екатеринбургского цирка переводят на работу в Нижний Новгород

«Это опытный управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции», – заявила Татьяна Бушкова.

«Тамара Сергеевна будет совмещать лишь некоторые обязанности, которые у нее будут как у директора филиала», – объяснили в цирке.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости