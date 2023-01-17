Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 16 по 22 января зарегистрировали 32 841 случай ОРВИ. Это на 6,1% ниже уровня прошлой недели, но на 7,8% выше среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших – дети (55%).Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в области доминирует грипп А(H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, парагриппа, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, боковирусы и сезонные коронавирусы.Неблагополучными по заболеваемости признаны ГО Первоуральск и Сухой Лог. В Екатеринбурге зафиксировано 14 270 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 4,6% и ниже среднего многолетнего уровня на 3,6%.Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 648 случаев внебольничных пневмоний. Это на 16,06% ниже уровня прошлой недели. На Екатеринбург приходится 197 случаев заболевания.