Работы кинофестиваля «Медный цветок» посмотрели в Индии



Фото: пресс-служба УГМК

– Во время показов медицинские палаты и кабинеты превратились в импровизированные домашние кинотеатры. Врачи, дети и их родители настолько прониклись кинопоказами, что решили изготовить собственными руками макеты достопримечательностей Верхней Пышмы, – рассказал Мантавиа Марвах.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

IV Международный кинофестиваль «Медный цветок» прошел в Верхней Пышме в ноябре 2022 года. В нем приняли участие 45 короткометражных фильмов начинающих авторов из 13 стран мира, среди них: Новая Зеландия, Тунис, Бразилия, Мексика, Россия, Испания, Турция, Греция и другие.Основатель фестиваля кинорежиссер и педагог по киноискусству Мантавиа Марвах родом из Индии. Поэтому фильмы побывали в разных индийских городах и смогли порадовать маленьких пациентов клиник и госпиталей страны.Юные пациенты из 4 больниц Индии смастерили по фотографиям макеты зданий музейного комплекса, мемориала воинам-металлургам «Журавли», памятника «Гильза» и других достопримечательностей города.Напомним, что международный кинофестиваль «Медный цветок» состоялся при поддержке Фонда «Достойным лучшее» и градообразующего предприятия Верхней Пышмы АО «Уралэлектромедь». Главный приз кинофестиваля – Медный цветок – был изготовлен из медного дендрита, «выращенного» в цехе электролиза меди по специальной технологии. Его были удостоены шесть призеров кинофестиваля.Один из призов был вручен 20 января текущего года, так как победители из Кореи не смогли побывать на церемонии награждения в прошлом году. Мантавиа Марвах вручил приз оператору корейской команды Евгении Деминой – за фильм «Мина», победивший в номинации «Лучшая драма» (до 18 лет). На встрече состоялся показ фильма-призера.