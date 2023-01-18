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Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 171 человека
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 171 случай коронавируса. Общее число случаев заболевания – 566 908.
Госпитализировали шесть пациентов. В связи с выздоровлением выписали 70 человек. Всего вылечились 552 977 свердловчан.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
Госпитализировали шесть пациентов. В связи с выздоровлением выписали 70 человек. Всего вылечились 552 977 свердловчан.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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