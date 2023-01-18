Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 171 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 171 случай коронавируса. Общее число случаев заболевания – 566 908.Госпитализировали шесть пациентов. В связи с выздоровлением выписали 70 человек. Всего вылечились 552 977 свердловчан.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.