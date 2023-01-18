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«Газовая ипотека» заработала в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области начала работать «газовая ипотека». У местных жителей появилась возможность кредитования под 3-5% на покупку оборудования и прокладку сетей внутри домохозяйства в рамках социальной газификации. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.
Для реализации «газовой ипотеки» региональное министерство энергетики и ЖКХ совместно с министерством АПК и потребительского рынка и Россельхозбанком разработали кредитный целевой продукт на газоснабжение жилых домов. Такой кредит распространяется на жителей сельских территорий. «Газовой ипотекой» воспользовались уже 15 человек.
Николай Смирнов напомнил, что программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ участка в газифицированном населенном пункте. За счет собственника проводится строительство газовой сети в границе земельного участка, приобретение и монтаж газового оборудования и системы отопления.
Для реализации «газовой ипотеки» региональное министерство энергетики и ЖКХ совместно с министерством АПК и потребительского рынка и Россельхозбанком разработали кредитный целевой продукт на газоснабжение жилых домов. Такой кредит распространяется на жителей сельских территорий. «Газовой ипотекой» воспользовались уже 15 человек.
Николай Смирнов напомнил, что программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ участка в газифицированном населенном пункте. За счет собственника проводится строительство газовой сети в границе земельного участка, приобретение и монтаж газового оборудования и системы отопления.
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