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Температура в Свердловской области превысит средние климатические значения
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области температура воздуха на этой неделе будет превышать климатические значения на 5-8°С. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, ситуация в атмосфере в ближайшую неделю изменится незначительно. Атмосферные фронты проследуют через территорию Свердловской области без особых последствий. Только в отдельные дни вероятен слабый снег, а в горах может усилиться ветер до 18 м/сек.
Температура воздуха в регионе на 5-8°С будет превышать климатические значения. 26 и 27 января ночью ожидается -9…-14°С, днем -4…-9°С. 28 и 29 января ночью -13…-18°С, днем -6…-11°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптика, ситуация в атмосфере в ближайшую неделю изменится незначительно. Атмосферные фронты проследуют через территорию Свердловской области без особых последствий. Только в отдельные дни вероятен слабый снег, а в горах может усилиться ветер до 18 м/сек.
Температура воздуха в регионе на 5-8°С будет превышать климатические значения. 26 и 27 января ночью ожидается -9…-14°С, днем -4…-9°С. 28 и 29 января ночью -13…-18°С, днем -6…-11°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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