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Синоптики обещают ветренную погоду в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области будет ветренная погода. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в понедельник и вторник в регионе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, а среду – с порывами до 18 метров в секунду.
В понедельник, 23 января, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью -7...-12°C, при прояснении до -17°C. Днём -4…-9°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -8…-10°C, днём -6…-8°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, ночью порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 24 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°C, в горах до -18°C. Днём -3…-8°C, в горах до -13°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -8…-10°C, днём -5…-7°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек.
В среду, 25 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -9…-14°C, при прояснении до -19°C. Днём -5…-10°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -9…-11°C, днём -6…-8°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 23 января, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью -7...-12°C, при прояснении до -17°C. Днём -4…-9°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -8…-10°C, днём -6…-8°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, ночью порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 24 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°C, в горах до -18°C. Днём -3…-8°C, в горах до -13°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -8…-10°C, днём -5…-7°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек.
В среду, 25 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -9…-14°C, при прояснении до -19°C. Днём -5…-10°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -9…-11°C, днём -6…-8°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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