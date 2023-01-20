Ледовый городок в Екатеринбурге завершил работу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года завершил работу фестивалем «Ледовый штурм». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Фестиваль начался в субботу с конкурса «Ледовое граффити». Более 100 художников создали на ледяных поверхностях городка 70 произведений, посвященных трехсотлетию города.В воскресенье состоялся большой концерт. Пока на сцене выступали музыканты, скалолазы штурмовали 14-метровую колонну. 40 юных и 20 взрослых атлетов состязались в скорости восхождения по ледяной колонне. Затем скалолазы сыграли в пятнашки на ограждении новогодней елки.После состязаний все гости городка получили возможность покорить лед. Фестиваль завершился традиционным чемпионатом по мас-рестлингу: два спортсмена перетягивали палку. Сидя друг против друга и упираясь ногами в доску, они должны были вырвать снаряд из рук соперника.Сегодня, 23 января, специалисты начнут демонтировать ледовый городок. Когда все конструкции вывезут, площадь 1905 года снова превратится в парковку автомобилей.