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В Свердловской области выявили ещё 174 случая коронавируса

15.32 Воскресенье, 22 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердились 174 случая коронавируса. Вчера оперативный штаб сообщал о 182 заболевших. Всего было выявлено 566 737 случаев.

По данным на 22 января, выписано по выздоровлению было 119 человек. За весь период пандемии в Свердловской области выздоровело 552 907 человек.

Смертей за минувший сутки среди больных коронавирусом зарегистрировано не было. За всё время было зафиксировано 10 915 летальных исходов.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:41 В Среднеуральском городском округе ищут 48-летнего мужчину
13:56 Три человека пострадали в аварии в Серове
12:35 Пропавшего в Невьянском городском округе мальчика нашли
11:27 В Екатеринбурге на Компрессорном из-за гололеда травмировались две пенсионерки
10:34 Крупный пожар произошёл в Рефтинском городском округе
09:38 В Невьянском городском округе пропал 10-летний мальчик
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17:48 По факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
16:43 Жители Нижнего Тагила на Ленинградском проспекте замерзают в своих квартирах
16:02 В парке Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь»
15:10 В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса
14:16 Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в использовании чужой банковской карты
13:08 Ночью в садовом товариществе Берёзовского произошёл крупный пожар
12:36 В Асбесте на улице Павлова затопило пешеходный мост
11:30 Следственный комитет начал проверку после отравления 15 человек в закусочной в Екатеринбурге
10:24 В Нижнем Тагиле мошенники сдали своего курьера полиции
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20:28 Кассиры исчезнут с двух станции метро в Екатеринбурге
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