В Свердловской области выявили ещё 174 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердились 174 случая коронавируса. Вчера оперативный штаб сообщал о 182 заболевших. Всего было выявлено 566 737 случаев.По данным на 22 января, выписано по выздоровлению было 119 человек. За весь период пандемии в Свердловской области выздоровело 552 907 человек.Смертей за минувший сутки среди больных коронавирусом зарегистрировано не было. За всё время было зафиксировано 10 915 летальных исходов.