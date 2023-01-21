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В Свердловской области выявили ещё 174 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердились 174 случая коронавируса. Вчера оперативный штаб сообщал о 182 заболевших. Всего было выявлено 566 737 случаев.
По данным на 22 января, выписано по выздоровлению было 119 человек. За весь период пандемии в Свердловской области выздоровело 552 907 человек.
Смертей за минувший сутки среди больных коронавирусом зарегистрировано не было. За всё время было зафиксировано 10 915 летальных исходов.
По данным на 22 января, выписано по выздоровлению было 119 человек. За весь период пандемии в Свердловской области выздоровело 552 907 человек.
Смертей за минувший сутки среди больных коронавирусом зарегистрировано не было. За всё время было зафиксировано 10 915 летальных исходов.
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