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В Среднеуральском городском округе ищут 48-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области в посёлке Мурзинка Среднеуральского городского округа ищут 48-летнего Александра Печенина. С 20 января 2023 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Мужчина ростом 179 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. На момент пропажи он был одет в рыбацкую куртку зелёного цвета, штаны-комбинезон серого цвета и чёрные сапоги. С собой у него были санки чёрного цвета, пайва чёрного цвета и белая палатка с фиолетовой крышкой.
Розыском пропавшего занимается Отдел полиции №28. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34368) 7-31-00.
Мужчина ростом 179 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. На момент пропажи он был одет в рыбацкую куртку зелёного цвета, штаны-комбинезон серого цвета и чёрные сапоги. С собой у него были санки чёрного цвета, пайва чёрного цвета и белая палатка с фиолетовой крышкой.
Розыском пропавшего занимается Отдел полиции №28. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34368) 7-31-00.
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