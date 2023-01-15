В Среднеуральском городском округе ищут 48-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в посёлке Мурзинка Среднеуральского городского округа ищут 48-летнего Александра Печенина. С 20 января 2023 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мужчина ростом 179 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. На момент пропажи он был одет в рыбацкую куртку зелёного цвета, штаны-комбинезон серого цвета и чёрные сапоги. С собой у него были санки чёрного цвета, пайва чёрного цвета и белая палатка с фиолетовой крышкой.Розыском пропавшего занимается Отдел полиции №28. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34368) 7-31-00.