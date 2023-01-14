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Свердловские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш из-за потепления
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают о возможном сходе снега и льда с крыш из-за потепления в Свердловской области. Жителей региона призывают не приближаться к зданиям с потенциально опасными крышами.
Гражданам также рекомендуют при выходе из зданий не задерживаться на крыльце и сразу отходить на безопасное расстояние.
«Местами воздух будет прогреваться до положительных температур. В таких условиях на крышах зданий под лучами солнца идет активный процесс таяния снега, а ночью из-за перепада температур образуется наледь. Тяжёлый снег и глыбы льда могут падать с крыш домов»,
– говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Гражданам также рекомендуют при выходе из зданий не задерживаться на крыльце и сразу отходить на безопасное расстояние.
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