Свердловские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш из-за потепления

– говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

«Местами воздух будет прогреваться до положительных температур. В таких условиях на крышах зданий под лучами солнца идет активный процесс таяния снега, а ночью из-за перепада температур образуется наледь. Тяжёлый снег и глыбы льда могут падать с крыш домов»,