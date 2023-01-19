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На выходных в Свердловской области будет тепло
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие выходные ожидается теплая погода. Температура воздуха днем будет в районе -2°С.
В субботу, 21 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°С, в горах и низинах до -15°С, на крайнем юго-западе -22…-27°С. Днем +1…-4°С, на крайнем юго-западе -7…-12°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-9°С, днем -1…-3°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 22 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-9°С, в горах и низинах до -14°С. Днем 0…-5°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°С, днем -3…-5°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 21 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°С, в горах и низинах до -15°С, на крайнем юго-западе -22…-27°С. Днем +1…-4°С, на крайнем юго-западе -7…-12°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-9°С, днем -1…-3°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 22 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-9°С, в горах и низинах до -14°С. Днем 0…-5°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°С, днем -3…-5°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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