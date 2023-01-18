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По факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело

17.48 Суббота, 21 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском. Об этом сообщает старший помощник руководителя управления областного СКР Александр Шульга.

По данным следователей, 17 января кондуктор одного из маршрутов высадил из автобуса 10-летюю девочку и 7-летнего мальчика из-за того, что у юных пассажиров якобы не прошла оплата по проездным.

«Высадка малолетних пассажиров была произведена, когда на улице был сильный мороз, после чего дети были вынуждены длительное время ждать на остановке следующий общественный транспорт, чтобы добраться до дома»,

– заявил Шульга.


Дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Чеверева
16:21 В Полевском сгорела квартира в четырехэтажке
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