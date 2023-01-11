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В Каменске-Уральском детей высадили из автобуса из-за недействительных проездных
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском двух мальчиков 7 и 10 лет высадили из автобуса. Прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел 17 января. Детей высадили из автобуса, курсирующего по маршруту №8. По предварительной информации, причиной высадки послужили недействительные проездные.
В пресс-службе прокуратуры отмечают, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком, который младше 16 лет и едет без сопровождения взрослых, не могут высаживать его из автобуса, троллейбуса и трамвая на ближайшей остановке.
Прокуратура организовала проверку из-за высадки детей из автобуса. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Инцидент произошел 17 января. Детей высадили из автобуса, курсирующего по маршруту №8. По предварительной информации, причиной высадки послужили недействительные проездные.
В пресс-службе прокуратуры отмечают, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком, который младше 16 лет и едет без сопровождения взрослых, не могут высаживать его из автобуса, троллейбуса и трамвая на ближайшей остановке.
Прокуратура организовала проверку из-за высадки детей из автобуса. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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