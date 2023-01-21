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В парке Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь»
Общество
Фото: Сила Берёзовского в людях / vk.com
В «Парке культуры и отдыха» Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь», засунув внутрь конструкции две алюминиевые банки из-под газировки. Их сегодня обнаружил дворник, работающий в парке.
Об этом сообщает паблик «Сила Берёзовского в людях». В сообществе вандалам предложили в течение дня позвонить директору парка Кириллу Чердынцеву, извиниться и в качестве наказания несколько дней добровольно убираться на территории Парка Победы.
Отмечается, что специалисты уже смотрят записи с камер видеонаблюдения, а правоохранители разыскивают хулиганов.
Об этом сообщает паблик «Сила Берёзовского в людях». В сообществе вандалам предложили в течение дня позвонить директору парка Кириллу Чердынцеву, извиниться и в качестве наказания несколько дней добровольно убираться на территории Парка Победы.
Отмечается, что специалисты уже смотрят записи с камер видеонаблюдения, а правоохранители разыскивают хулиганов.
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