В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 182 случая коронавируса. Вчера оперативный сообщал о 185 заболевших. Всего было выявлено 566 563 случая.Выписано по выздоровлению 116 человек. За весь период пандемии в Свердловской области вылечились 552 788 пациентов.За сутки умерло 2 человека. За всё время, по данным на 21 января, было зарегистрировано 10 915 летальных исходов.