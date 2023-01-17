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В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 182 случая коронавируса. Вчера оперативный сообщал о 185 заболевших. Всего было выявлено 566 563 случая.
Выписано по выздоровлению 116 человек. За весь период пандемии в Свердловской области вылечились 552 788 пациентов.
За сутки умерло 2 человека. За всё время, по данным на 21 января, было зарегистрировано 10 915 летальных исходов.
Выписано по выздоровлению 116 человек. За весь период пандемии в Свердловской области вылечились 552 788 пациентов.
За сутки умерло 2 человека. За всё время, по данным на 21 января, было зарегистрировано 10 915 летальных исходов.
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