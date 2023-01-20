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В Асбесте на улице Павлова затопило пешеходный мост
Общество
Фото: PRO АСБЕСТ / vk.com
В Асбесте в посёлке Черемша на улице Павлова затопило пешеходный мост. Об этом сообщает паблик «PRO АСБЕСТ». Утверждается, что, путепровод находится в аварийном состоянии не первый год.
Из-за этого пешеходам приходится обходить его через сугробы по проезжей части, что опасно в тёмное время суток. Больше всего страдают люди пожилого возраста и мамочки с колясками, пишут в паблике.
Из-за этого пешеходам приходится обходить его через сугробы по проезжей части, что опасно в тёмное время суток. Больше всего страдают люди пожилого возраста и мамочки с колясками, пишут в паблике.
«Мост находится в низине, поэтому сюда и стекает вся вода. Весной – во время таянья снега, летом – во время дождей. Зимой – из-за порывов на водопроводе. Водопропускная труба под проезжей частью и мостом забивается, не справляется с увеличенным потоком воды, поэтому она затапливает все вокруг»,
– рассказали в местном сообществе.
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