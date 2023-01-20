В Асбесте на улице Павлова затопило пешеходный мост





– рассказали в местном сообществе. «Мост находится в низине, поэтому сюда и стекает вся вода. Весной – во время таянья снега, летом – во время дождей. Зимой – из-за порывов на водопроводе. Водопропускная труба под проезжей частью и мостом забивается, не справляется с увеличенным потоком воды, поэтому она затапливает все вокруг»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Асбесте в посёлке Черемша на улице Павлова затопило пешеходный мост. Об этом сообщает паблик «PRO АСБЕСТ». Утверждается, что, путепровод находится в аварийном состоянии не первый год.Из-за этого пешеходам приходится обходить его через сугробы по проезжей части, что опасно в тёмное время суток. Больше всего страдают люди пожилого возраста и мамочки с колясками, пишут в паблике.