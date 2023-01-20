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Следственный комитет начал проверку после отравления 15 человек в закусочной в Екатеринбурге
Общество
Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области
Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после отравления 15 человек в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщает старший помощник руководителя управления областного СКР Александр Шульга.
Напомним, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил работу закусочной на 90 суток в связи с отравлением посетителей. Центральным екатеринбургским управлением отдела Роспотребнадзора уже были выявлены многочисленные нарушения заведением санитарного законодательства.
«Выполняется комплекс мероприятий для выяснения точного количества пострадавших и установления степени тяжести вреда, причинённого их здоровью. Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев, истребуется документация о работе предприятия общественного питания, выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято объективное процессуальное решение»,
– подчеркнул Шульга.
Напомним, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил работу закусочной на 90 суток в связи с отравлением посетителей. Центральным екатеринбургским управлением отдела Роспотребнадзора уже были выявлены многочисленные нарушения заведением санитарного законодательства.
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В Екатеринбурге отравились 12 посетителей закусочной «У Аро»
19 января 2023
19 января 2023