Следственный комитет начал проверку после отравления 15 человек в закусочной в Екатеринбурге

– подчеркнул Шульга.

«Выполняется комплекс мероприятий для выяснения точного количества пострадавших и установления степени тяжести вреда, причинённого их здоровью. Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев, истребуется документация о работе предприятия общественного питания, выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято объективное процессуальное решение»,