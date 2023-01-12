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Уральский разведчик Николай Кузнецов станет героем воскресной экскурсии в Екатеринбурге
Общество
Фото: персональная ВК-страница Анастасии Печерских
Об известном советском разведчике Николае Кузнецове расскажут участникам экскурсии, которая пройдёт в ближайшее воскресенье, 21-го января. Местом экскурсии станет микрорайон Уралмаш, где есть улица, названная в честь уральского «Джеймса Бонда».
Экскурсантов по местам, связанным с Николаем Кузнецовым, поведёт Анастасия Печерских, выпускница Школы городских маршрутов и старший научный сотрудник музейного центра «Гамаюн». Она расскажет о том, как уральцу удалось внедриться в командование немецких фашистов, какие военные секреты он сумел добыть и за что получил прозвище «Майоров немец». Будут раскрыты и тайны личной жизни разведчика.
Кроме того, в ходе экскурсии её участники смогут полюбоваться на образцы конструктивистской архитектуры, на которую богат Уралмаша, и узнать, как жилось в Свердловске «иноспециалистам» — жителям других стран, которые помогали строить УЗТМ и рабочие кварталы возле него.
Экскурсия начнётся ровно в час дня и продлится около 2 часов. Старт — с улицы Ильича. Требуется предварительная регистрация.
Экскурсантов по местам, связанным с Николаем Кузнецовым, поведёт Анастасия Печерских, выпускница Школы городских маршрутов и старший научный сотрудник музейного центра «Гамаюн». Она расскажет о том, как уральцу удалось внедриться в командование немецких фашистов, какие военные секреты он сумел добыть и за что получил прозвище «Майоров немец». Будут раскрыты и тайны личной жизни разведчика.
Кроме того, в ходе экскурсии её участники смогут полюбоваться на образцы конструктивистской архитектуры, на которую богат Уралмаша, и узнать, как жилось в Свердловске «иноспециалистам» — жителям других стран, которые помогали строить УЗТМ и рабочие кварталы возле него.
Экскурсия начнётся ровно в час дня и продлится около 2 часов. Старт — с улицы Ильича. Требуется предварительная регистрация.
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