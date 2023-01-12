Традиционный штурм ледового городка пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге завершит свою работу в ближайшие выходные. В честь закрытия состоится традиционный «Ледовый штурм».В пресс-службе мэрии рассказали, что 21 января в 10.00 стартует международный конкурс «Ледовое граффити». Заявки на участие в этом году подали более 100 художников. Их работы будут посвящены 300-летию Екатеринбурга. В течение дня художники создадут более 70 ледовых полотен.В воскресенье в 11.00 на центральной площади города начнутся соревнования по альпинизму. Участники на скорость будут забираться на построенную ледовую колонну высотой 14 метров. Гости фестиваля тоже смогут поучаствовать ледолазании под присмотром профессионалов. На фестивале также пройдут еще несколько состязаний.После соревнований, в 12.00, на площади 1905 года состоится концерт, на котором наградят победителей «Ледового штурма».