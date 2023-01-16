Коронавирусом заболели еще 185 жителей Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 185 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 566 381 случай заболевания.Госпитализировано 43 пациента. В связи с выздоровлением выписали 142 свердловчан. Общее число вылечившихся – 552 672.За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.