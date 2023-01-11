Синоптики предупредили свердловчан о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики объявили в Свердловской области предупреждение о смоге. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».В регионе со вчерашнего вечера ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 22 января.