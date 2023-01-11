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Синоптики предупредили свердловчан о смоге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики объявили в Свердловской области предупреждение о смоге. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
В регионе со вчерашнего вечера ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 22 января.
В регионе со вчерашнего вечера ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 22 января.
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