Цирк в Екатеринбурге закроют на реконструкцию на два года

«Екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», – рассказал Беляков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости