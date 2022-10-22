Цирк в Екатеринбурге закроют на реконструкцию на два года
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Реконструкция цирка в Екатеринбурге начнется в 2023 году. На проведение работ потребуется два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова.
Гендиректора Росгосцирка добавил, что цирк в Екатеринбурге является одним из самых больших в России. На его реконструкцию потребуется около 2,2 - 2,6 миллиарда рублей.
В этом году Екатеринбургскому государственному цирку исполнилось 40 лет. Реставрировать здание будет московская компания «Равелин».
«Екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», – рассказал Беляков.
Гендиректора Росгосцирка добавил, что цирк в Екатеринбурге является одним из самых больших в России. На его реконструкцию потребуется около 2,2 - 2,6 миллиарда рублей.
В этом году Екатеринбургскому государственному цирку исполнилось 40 лет. Реставрировать здание будет московская компания «Равелин».
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