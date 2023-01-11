Автоинспекторы провели негласные проверки автобусов в Екатеринбурге

«Безопасность пассажирского транспорта остается на особом контроле, и данный контроль продолжится в ходе ежедневной работы», – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД провели в Екатеринбурге негласные проверки в автобусах №082. Они находились в автобусах под видом обычных пассажиров и фиксировали нарушения, допущенные водителями.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за пару часов проверки автоинспекторы выявили 12 нарушений ПДД: нарушение правил перестроения и маневрирования, правила перевозки пассажиров, неиспользование ремня безопасности, нарушение правил пользования телефоном водителем автобуса, а также нарушение правил пользования внешними световыми приборами.Госинспекторы технического надзора на конечной остановке «ТК Кор» проверили более десяти автобусов и выявили факты технической неисправности маршрутных транспортных средств.