В Екатеринбурге отравились 12 посетителей закусочной «У Аро»

«Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта. В суд направлены документы для решения вопроса о приостановлении деятельности. Расследование продолжается. Виновные будут привлечены к административной ответственности. По завершении надзорных мероприятий управлением Роспотребнадзора по Свердловской области пострадавшим будет оказана правовая помощь для взыскания материального и морального ущерба», – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 16 по 18 января в Екатеринбурге 12 посетителей закусочной «У Аро», расположенной на улице Декабристов, 51/2, заразились норовирусной инфекцией. Среди заболевших – пять подростков 16-17 лет.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что 11 заболевших госпитализировано. У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести: повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус 2 типа.Центральный Екатеринбургский отделом Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. Во время проверки специалисты выявили многочисленные нарушения СанПиН. В частности, в закусочной не проводится производственный контроль, а прием пищевой продукции и сырья осуществляется без наличия маркировки и товаросопроводительной документации. При изготовлении блюд не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов.Кроме того, на момент проверки в павильоне не было воды для мытья рук, инвентаря и дезинфицирующих средств. Предприятие общественного питания также не оборудовано туалетом с раковиной.Для проведения лабораторных исследований отобрали пробы готовой продукции, сырья, смывов с поверхностей, а персонал обследовали. У одного из сотрудников тоже была обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа. Во всех пробах готовой продукции (шауре и хот-догах) и нарезанных овощах обнаружили кишечную палочку.