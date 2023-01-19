Летающие носороги поселились в Екатеринбургском зоопарке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В зоопарке Екатеринбурга появились новые экзотические обитатели. Это носороги, но совсем не обычные. Так за выдающуюся форму клювов называют семейство птиц, к которым относят серощёких калао.Два серощёких калао в уральскую столицу приехали не из жарких стран (где проживают такие птицы), а из Подмосковья. То есть, вольной жизни они никогда не знали, поэтому для любителей дикой природы в данном случае не приходится переживать о том, что пернатых поймали, изъяли из привычной среды и заперли в клетках. Ральф и Мегги — так зовут эту «носатенькую» парочку — вне стен зоопарка попросту не выжили бы, даже окажись на родине своих предков, в жаркой Африке.Обеим птичкам по 3 годика, и для данного вида это можно считать детством. Здоровые калао, которые хорошо питаются и получают, при необходимости, полноценное лечение, могут прожить до 30 лет. Так что, в Екатеринбурге «пернатые носороги» надолго и порадуют своим необыкновенным внешним видом не одно поколение уральцев.Интересно, что в компанию к экзотам подселили сибиряка — молодого петуха породы Сибирская мохноножка. Друг другу иностранцы и сибиряк не мешают, поскольку калао предпочитают сидеть в ветвях, а петушок бегает по дну вольера и забраться повыше не пытается.Сотрудники зоопарка сообщают, что кормят африканских птах листьями салата, орехами, различными фруктами. В рацион птицам добавляют также морковь, которая в природе не знакома представителям данного вида, но в условиях зоопарка стала для Мегги и Ральфа любимым лакомством.