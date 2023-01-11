Возрастное ограничение 18+
«Бажовские дни» пройдут в Екатеринбурге и Сысерти
Общество
Фото: культура.екатеринбург.рф
В Свердловской области с 24 по 29 января состоятся «Бажовские дни». Фестиваль пройдет в Литературном квартале в Екатеринбурге и на малой родине Павла Петровича – в Сысерти.
Событие приурочено к 144-летию со дня рождения Павла Бажова. В рамках фестиваля состоятся выставка авторских кукол, читка книги «Уральские были», концерт оркестра B-A-C-H и экскурсия-моноспектакль.
Полная программа «Бажовских дней» опубликована на сайте «Культура Екатеринбурга».
Событие приурочено к 144-летию со дня рождения Павла Бажова. В рамках фестиваля состоятся выставка авторских кукол, читка книги «Уральские были», концерт оркестра B-A-C-H и экскурсия-моноспектакль.
Полная программа «Бажовских дней» опубликована на сайте «Культура Екатеринбурга».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Книгу о «Карабасе» и «товарище Саахове» в Екатеринбург привезёт вдова известного актёра
11 января 2023
11 января 2023
Посчитать уток на речке приглашают екатеринбуржцев
12 января 2023
12 января 2023