В аэропорту Кольцово у пассажира обнаружили позолоченный автомат Калашникова



Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажира позолоченный автомат Калашникова. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Кольцовские таможенники обнаружили автомат АК-74М калибра 7,62-мм у вылетающего в Ташкент россиянина. Он пытался пронести подарочный кейс с оружием через «зеленый» коридор.Автомат изготовлен в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева, по нижней части ствола есть несколько просверленных отверстий. Стоимость таких изделий достигает 500 тысяч рублей.Мужчина пояснил, что это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами, которое он везет в подарок другу. Сейчас изделие передали экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние.