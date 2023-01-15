Чиновники прокомментировали ситуацию с аварийным домом в Таватуе, который восьмой год не могут расселить

— сообщили «Вечерним ведомостям» в Центре управления регионом.

«Об инвалиде сообщено в управление социальной политики в Невьянске для размещения его в отделение временного проживания. Женщине будет предложено заселиться в жилье маневренного фонда до момента официального расселения»