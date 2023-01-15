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Чиновники прокомментировали ситуацию с аварийным домом в Таватуе, который восьмой год не могут расселить
Общество
Фото: предоставлено жителями села Таватуй
На прошлой неделе «Вечерние ведомости» сообщали об аварийном двухэтажном доме в селе Таватуй Невьянского округа, из которого уже восьмой год не могут расселить жильцов.
Ситуация привлекла внимание журналистов других СМИ и чиновников, которые отреагировали на многочисленные репортажи.
— Дом №47 на Вокзальной в с. Таватуй признан аварийным и расселение граждан запланировано до 31 декабря 2024 года, — сообщили в администрации Невьянского городского округа.
Впрочем, такой же ответ уже поступал жильцам дома в 2022 году, о чём «Вечерние ведомости» писали.
Также в невьянской администрации заявили, что не знали о том, что в аварийном доме живёт инвалид.
Жительница дома Галина в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» заявила, что на настоящий момент предложений о переселении в маневренный фонд от администрации Невьянского городского округа ей не поступало.
При этом женщина уточнила, что если ей предложат такой же вариант, что и несколько лет назад, она откажется – поскольку тогда ей предложили переехать в посёлок Аять, в такой же двухэтажный деревянный дом, без централизованного водоснабжения и с печным отоплением.
— Я сейчас живу на первом этаже. У меня больные ноги. Предложили на втором. Печное отопление, воды нет. Это что? Мне нужно было ехать в такой же барак холодный? И в том посёлке я никого не знаю, кто мне будет помогать? Здесь мне хотя бы помогают – питьевую воду привозят, потому что в скважине в 20 метрах от дома вода техническая, вы её видели, её нельзя пить, — сказала Галина Хусаиновна.
Ситуация привлекла внимание журналистов других СМИ и чиновников, которые отреагировали на многочисленные репортажи.
— Дом №47 на Вокзальной в с. Таватуй признан аварийным и расселение граждан запланировано до 31 декабря 2024 года, — сообщили в администрации Невьянского городского округа.
Впрочем, такой же ответ уже поступал жильцам дома в 2022 году, о чём «Вечерние ведомости» писали.
Также в невьянской администрации заявили, что не знали о том, что в аварийном доме живёт инвалид.
«Об инвалиде сообщено в управление социальной политики в Невьянске для размещения его в отделение временного проживания. Женщине будет предложено заселиться в жилье маневренного фонда до момента официального расселения»
— сообщили «Вечерним ведомостям» в Центре управления регионом.
Жительница дома Галина в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» заявила, что на настоящий момент предложений о переселении в маневренный фонд от администрации Невьянского городского округа ей не поступало.
При этом женщина уточнила, что если ей предложат такой же вариант, что и несколько лет назад, она откажется – поскольку тогда ей предложили переехать в посёлок Аять, в такой же двухэтажный деревянный дом, без централизованного водоснабжения и с печным отоплением.
— Я сейчас живу на первом этаже. У меня больные ноги. Предложили на втором. Печное отопление, воды нет. Это что? Мне нужно было ехать в такой же барак холодный? И в том посёлке я никого не знаю, кто мне будет помогать? Здесь мне хотя бы помогают – питьевую воду привозят, потому что в скважине в 20 метрах от дома вода техническая, вы её видели, её нельзя пить, — сказала Галина Хусаиновна.
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