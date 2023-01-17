В Свердловской области выявили еще 183 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 183 случая коронавируса. Общее число случаев COVID-19 – 566 196.Госпитализировано 14 пациентов. По выздоровлению выписали 343 человек. Всего вылечились 552 530 свердловчан.В регионе не зарегистрировано летальных исходов за последние сутки.