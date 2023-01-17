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В Свердловской области выявили еще 183 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 183 случая коронавируса. Общее число случаев COVID-19 – 566 196.
Госпитализировано 14 пациентов. По выздоровлению выписали 343 человек. Всего вылечились 552 530 свердловчан.
В регионе не зарегистрировано летальных исходов за последние сутки.
Госпитализировано 14 пациентов. По выздоровлению выписали 343 человек. Всего вылечились 552 530 свердловчан.
В регионе не зарегистрировано летальных исходов за последние сутки.
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