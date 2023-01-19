В Екатеринбурге в 2023 году отремонтируют 17 участков автодорог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 17 участков автодорог. Все госконтракты на выполнение работ уже заключены.В пресс-службе мэрии рассказали, что в этом году запланирован ремонт 17 участков дорог общей протяженностью 17 километров и площадью 274 тысячи квадратных метров. Также продолжаются работы на развязке у концерна «Калина». Ее реконструкция тоже включена в нацпроект. Запуск движения по новым путепроводам от Сибирского тракта до дублера запланирован к 300-летию Екатеринбурга.По словам специалистов, доля заключенных государственных контрактов на выполнение работ по нацпроекту в городе составляет 100%. Подрядчики приступят к ремонту с наступлением тепла. Будут отремонтированы проезжая часть и тротуары, обустроены пандусы на лестничных сходах, обновлены люки колодцев и модернизированы светофоры.